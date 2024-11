“Rossocolore” di Mariassunta Veneziano vince la decima edizione del Premio letterario “Un libro amico per l’inverno”. Il romanzo della giornalista originaria di Corigliano-Rossano, pubblicato a maggio dello scorso anno dalla casa editrice Ensemble, si è aggiudicato il primo posto nella sezione Narrativa.

«Sono molto felice di questo riconoscimento per Rossocolore – ha detto l’autrice – perché è il mio primo romanzo ma soprattutto perché è nato in un momento molto particolare della mia vita. Dentro, oltre al racconto nudo e crudo, c’è tanto altro e sapere che tutto ciò sia arrivato anche a chi doveva giudicarlo è per me il premio più grande. Ringrazio tantissimo la giuria e in particolare la presidente Anna Laura Cittadino per le belle parole che mi ha detto al telefono nel comunicarmi la notizia della vittoria».

Il Premio è organizzato dall’Associazione culturale GueCi, con i patrocini di Città di Rende, Istituto Italiano di Cultura di Napoli, Cisat (Centro Italiano Studi Arte-Terapia), Liups (Libero Istituto Universitario Per Stranieri “Francesco De Sanctis”).

Al vaglio dei giurati ci sono state 722 opere edite, divise nelle sezioni Narrativa e Poesia. La giuria della sezione Narrativa era presieduta da Marco Marra e composta da Mariateresa Buccieri (poetessa), Alberto Linardi (giornalista-scrittore), Stella Misasi (scrittrice), Nicoletta Toselli (conduttrice radiofonica), Natale Vulcano (scrittore-poeta). La giuria della sezione Poesia era, invece, presieduta da Stefano Marchesotti e composta da Daniela Cecchini (critico letterario-giornalista-poetessa), Lucilla Trapazzo (poetessa-attrice-regista teatrale), Marinella Cossu (poetessa).