Aveva visto bene Leonida Repaci a metà ‘900: «Il creatore si mise all’opera, e la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. Diede alla Sila il pino, all’Aspromonte l’ulivo, a Reggio il bergamotto, allo Stretto il pescespada.... ». Il bergamotto come una grande eccellenza della Calabria.

Sa di Calabria dedica la prossima puntata interamente al bergamotto, un frutto che definire miracoloso è poco.

Unico al mondo, si può coltivare solo nel reggino, utile in cucina, pasticceria, ricerca, farmacia, estetica.

In primo piano l’accademia del bergamotto con il suo fondatore e presidente Vittorio Caminiti che ha dedicato la sua vita alla promozione e alla valorizzazione del bergamotto. Poi un salto al museo del bergamotto per una serie di incontri e appuntamenti, e poi per un pranzo a base di pietanze al bergamotto. Ai fornelli il re degli orafi calabresi: Gerardo Sacco. Esclusivamente per Sa di Calabria.

