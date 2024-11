Nel suo lungo peregrinare per la Calabria, San Francesco di Paola si soffermò in alcuni luoghi ove la Provvidenza lo fece strumento di conversione e di ammonimento, oltre che operatore di singolari prodigi, dei quali ancora si celebra il ricordo. Nella nuova puntata del format Il Sacro in Calabria, in onda questa sera alle ore 21 su LaC, faremo tappa Spezzano della Sila, delizioso borgo pedemontano aggrappato sulle falde occidentali del grande altipiano calabrese, che conserva la terza fondazione del Paolano, giunto qui da Paterno nel 1474. Il piccolo romitorio, alla cui costruzione partecipò lo stesso Santo, divenne nei decenni successivi uno dei conventi più significativi dell'Ordine dei Minimi, reso maestoso da grandi opere architettoniche e arricchito da significative testimonianze artistiche oggi in gran parte conservatesi grazie soprattutto alla fervente devozione del popolo di Spezzano, custode di questi luoghi benedetti.

La grande festa che annualmente si celebra la terza domenica di settembre in onore di San Francesco è una testimonianza corale di affetto verso il Protettore del paese, un'occasione solenne e assai partecipata che richiama dal comprensorio dei Casali del Manco, oltre che dai luoghi di emigrazione, una foltissima presenza di fedeli, testimoni della costante intercessione "del Santo Nostro". Gli interni del Santuario di Spezzano, uno dei monumenti più significativi del barocco calabrese.

San Francesco di Paola, uomo di pace. L'unica lettera autografa del Santo inviata ai procuratori di Spezzano commentata da Padre Francesco Trebisonda, Correttore Provinciale dei Frati Minimi. Simboli, tradizioni e costumanze della devozione al Santo nella terra di Spezzano. Il rapporto tra la Calabria e San Francesco nella toccante testimonianza di Padre Omar Solis Rosales, Frate Minimo originario del Messico.

