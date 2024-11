«Continua ad attirare tantissimi flussi di persone il nostro stand al Salone del Libro di Torino. Ieri anche la visita dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, uno stimato calabrese, che si è trattenuto a lungo nel nostro padiglione esprimendo apprezzamento per la qualità delle presentazioni e lo stile dello spazio dedicato alla nostra regione». Lo afferma, in una nota, Giusi Princi, vice presidente della Regione.

«Oggi è stato di nuovo con noi - aggiunge Princi - il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo alla presentazione del volume 'Rosa. La vita da romanzo della nonna di papa Francesco. Dalle Langhe piemontesi alla nuova vita in Argentina', insieme all'autrice Marilù Simoneschi; a mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, già vescovo di Noto; a mons. Roberto Repole, arcivescovo della Diocesi di Torino, ed a Manuelita Scigliano, dell'Associazione Sabir. Ricco il programma delle presentazioni della giornata che ha visto protagonisti, tra gli altri, illustri calabresi tra cui Domenico Dara, Mimmo Gangemi, Gioacchino Criaco; importanti musicantori tra cui Ettore Castagna e Fulvio Cama. Non dimenticando Dacia Maraini, che ha scelto il nostro stand per la presentazione della sua ultima fatica letteraria. La giornata di oggi al Salone si conclude con il docufilm, realizzato dal Comune di Tarsia, tratto dal libro su Nina Weksler: Con la gente di Ferramonti i mille giorni di una giovane ebrea». A seguire l'anteprima assoluta dello spettacolo teatrale 'Nina Guten Morgen Ferramonti', con l'interpretazione della calabrese Lara Chiellino