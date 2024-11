Da giovedì 1 a domenica 4 agosto torna uno degli appuntamenti serali dell’estate calabrese: “Le Notti delle Magare”, kermesse di spettacoli ed eventi culturali, unica nel suo genere, che si tiene nel borgo di San Fili (Cs), il paese delle streghe buone.

Un festival della cultura popolare, patrocinato dalla Regione Calabria, che celebra il fascino delle sue tradizioni e l’identità di un luogo suggestivo e affascinante.

Il nutrito cartellone della manifestazione è stato presentato nello storico Caffè Renzelli di Cosenza. Presenti il sindaco del borgo cosentino Antonio Argentino, il direttore artistico Melissa Acquesta e il giornalista Valerio Caparelli.

Ideato e promosso dalla Publiepa di Pino De Rose, con il supporto di Luca Francesco Pezzi e la direzione artistica di Melissa Acquesta e la collaborazione del Comune di San Fili, l’evento storicizzato si animerà lungo il corso principale e negli angoli più caratteristici delle stradine che si snodano nel centro storico.

Un’atmosfera magica inonderà le vie della cittadina. Tutti i giorni, dalle ore 19.30 a notte inoltrata, si susseguiranno gli spettacoli degli artisti di strada e sarà possibile partecipare a due importanti eventi di arte contemporanea, curati da Melissa Acquesta e presentati in Italia per la prima volta in assoluto: la mostra fotografica di Margarita Kareva e le video installazioni di Oliver Latta Aka Extraweg, dal titolo Plastic Love, patrocinata da Legambiente Calabria per il suo importante messaggio di lotta al mondo della plastica e alla promozione di azioni rivolte a favore dell’ecosostenibilità ambientale.

Contemporaneamente, mentre i palati potranno scoprire i tanti gusti delle tipicità agroalimentari ed enogastronomiche del territorio grazie ala presenza di Street Food Italia, cartomanti e maghe saranno le protagoniste principali della serata con le loro pozioni di erbe e segreti elementi, oltre che con la lettura dei cristalli.

Anche i bambini potranno divertirsi tutti i giorni con l’animazione pensata appositamente per loro con un’area dedicata per giochi e laboratori ludico-educativi (lettura di favole, truccabimbi, laboratori manuali, caccia al tesoro, ecc.).

Anche il cinema sarà presente nelle prime due serate del festival, con proiezioni gratuite all’aperto per gli amanti della celluloide.

Il cartellone

Giovedì 1 agosto, alle 21 e 30, tutta l’attenzione sarà rivolta allo spettacolo di danza che terranno le scuole “Arte Danza”, “Ehlani Dance”, “Associazione Scarpette Rosse”.

Al termine dello spettacolo di danza si continuerà a ballare con la musica di Provenzano DJ, un evento imperdibile per tutti i giovanissimi che seguono le performance musicali del disck jockey romano.

Venerdì 2 agosto, dalle 19 e 30, la musica invaderà le strade del borgo con l’esibizione de “I ragazzi del Juke Box”, della “Discopatici Live Band” e dell’”Ica’s Acoustic Trio”.

Alle 21 e 30, in prima nazionale, si terrà lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Barbara Bruni e Francesco Antonio Conti, dal titolo “Malìa - InCanto del Sud”.

Sabato 3 agosto, alle 19 e 30, a cura della Modgard Eventi, si terrà nell’Area Game il Super Smash Bros su Nintendo Switch.

Nel frattempo, insieme ai tre gruppi che già la sera prima hanno colorato di note le strade del borgo, si potrà ascoltare anche l’intrattenimento musicale della band WhiteBread 69 Jazz-Blues.

Alle 22, nell’apposita area disco all’aperto, tutti potranno ballare seguendo i ritmi e le selezioni di Walter Pizzulli, che introdurrà il momento clou con DJ SET, special guest di Radio M2O.

Domenica 4 agosto, a partire dalle 19 e 30, mentre la musica introdurrà gli appuntamenti previsti per la serata di chiusura del festival, nell’Area Game si terrà il Torneo FIFA19 su PS4, sempre a cura della Midgard Eventi.

Alle 21, la musica sarà ancora la protagonista della serata con l’esibizione della “Banda Destino Zero”, Cover Band di Luciano Ligabue.

A chiudere l’evento il concerto live gratuito (inizio alla 22) del fenomeno musicale italiano, Fred De Palma, rapper torinese amatissimo da tutte le generazioni e in testa alle classifiche più importanti: 23 milioni di visualizzazioni su YouTube e attualmente al secondo posto dell’Italy Top 50 di Spotify.