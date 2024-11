VIDEO | Monsignor Francesco Nolè in occasione della Memoria liturgica del santo patrono della Calabria: «In questo momento di tribolazione e smarrimento gli chiediamo di ottenere per noi una vera conversione al Vangelo»

L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, in occasione della Memoria liturgica di San Francesco di Paola, ha inviato un video messaggio al Santuario e a tutto il popolo di Dio, invocando la sua speciale intercessione sulla nostra terra, sulla Chiesa e sul mondo.

Messaggio di speranza

Dice monsignor Nolè: «So che molti di voi avrebbero voluto recarsi qui a Paola nel suo Santuario, come da tradizione in questo giorno particolare – dice il presule - ma vorrei comunque incoraggiarvi a scorgere nella sua vita e nella sua figura un messaggio di speranza, vivo e più che mai attuale. Per questo anno, San Francesco vuole che lo festeggiamo nel nostro cuore per scoprire sempre di più il segreto della sua santità, con la preghiera, la lettura della sua vita e la possibilità di poter fare anche noi un cammino di conversione e di amicizia con Dio».

L’intercessione del Santo Patrono

L’arcivescovo, presentando una preghiera per tutti, soprattutto per i sofferenti e quanti si stanno adoperando in questi giorni di epidemia a loro servizio, ha poi aggiunto: «In questo tempo di tribolazione, di smarrimento, di angoscia, di paura e di sofferenza, vogliamo chiedere a San Francesco che ottenga anche a noi il dono di una vera conversione al Vangelo, di un incremento della fede e della speranza, di un ritorno alla carità cristiana come stile di vita autentico e credibile, certi che il Santo Paolano, come nostro protettore, non ci abbandona e ci viene in aiuto in ogni nostra necessità con la sua potente intercessione».