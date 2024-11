Un debutto scandito da applausi e partecipazione per il primo film sugli Arbëreshë, gli albanesi d'Italia, che nei giorni scorsi, ha registrato il sold out presso il cinema Garden di Rende. Il film è stato realizzato grazie al patrocinio dei molti comuni che ne hanno apprezzato la valenza sociale e descrittiva delle tradizioni Arbëreshë.

I comuni coinvolti

Molti infatti, si legge in una nota stampa, i borghi arbëreshë coinvolti, considerata la bellezza assoluta dei loro caratteristici rioni e incantevoli viuzze, le piazze adornate da monumenti storici richiamanti le origini. Al centro dell’attenzione anche le numerose chiese abbellite da ricchi affreschi centenari, con colori celestiali immersi in ricche pareti laminate in oro, come quelle presenti ad Acquaformosa, Spezzano Albanese, Plataci, Vaccarizzo Albanese, Santa Caterina Albanese, Mongrassano, Caraffa di Catanzaro, Mormanno, San Cosmo Albanese, Cerzeto, San Giorgio Albanese e San Demetrio Corone.

San Giorgio Albanese

Il centro focale del lungometraggio è stato il comune di San Giorgio Albanese, con la sua grande strada centrale, il piazzale antistante la Chiesa madre, dedicato a San Giorgio Megalomartire (grande martire). In questa naturalmente artistica location, ha avuto luogo la scena finale del film con la grande festa del matrimonio arbëreshë, unica nel suo genere, che ha immortalato ciò che rappresentava il rione “sheshi”, centro vitale di tutta la vita quotidiana, gli imponenti casati, palazzo Tocci e De Napoli ove sono state girate le scene interne, che rievocano l’importanza del ruolo della famiglia come luogo di crescita e centro nevralgico di relazioni umane.

Il caratteristico borgo di San Giorgio Albanese, denominato per l’importante visuale su tutta la piana, “Balcone sullo Jonio”, Piazza del Sole, è stato inoltre, sede del Centro base del lungometraggio, allestito per organizzare la logistica, la costumista, le riprese del film ed ove, gli attori hanno pernottato alla fine di ogni ripresa giornaliera. Grande la soddisfazione e disponibilità del sindaco, Gianni Gabriele e dell’assessore alla Cultura, Sergio Esposito, che hanno fornito a nome di tutta la cittadinanza di San Giorgio Albanese, un prezioso contributo.

LEGGI ANCHE: Le antiche comunità arbereshe della Calabria sbarcano al cinema

Scanderbeg, l’eroe delle comunità arbereshe di Calabria