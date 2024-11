«Costruiamo una chitarra personalizzata gli spiego, come faccio sempre – racconta – con qualcosa che appartiene al chitarrista. Così decido di dividere la chitarra acustica divisa in tre: la rosetta, intorno alla buca, il manico e la paletta. Nella rosetta ho pensato di mettere Flavia, non più tra noi, in cielo, nell’universo, allora ho costruito intorno alla rosetta un universo, usando madreperla, stelline su fondo scuro. Dalla buca esce la musica e passa attraverso lei, l’universo.

A cornice della rosetta ci sono i fili che entrano nella tastiera. Attilio l’ho messo nella paletta, ho preso il suo profilo stilizzato, usando naso e occhi, come le macchie della Terra vista dall’alto. Un profilo in madreperla bianco con lo sfondo scuro dell’ebano, che parte e va dentro la tastiera. Dalla paletta e dalla rosetta iniziano delle linee e vanno l’una verso l’altra, perché la tastiera è il posto della musica, il luogo in cui lui, suonando, fa avvicinare le linee a lei attraverso la musica. La musica rievoca questo avvicinamento, il sentire lei attraverso la tastiera.

Non si incontrano mai invece, si possono sentire da lontano, se non attraverso la musica. Queste linee che partono da entrambe le parti si fermano in due punti precisi della tastiera, due note specifiche: al settimo tasto e al nono tasto, sono due “si”, come i due “sì” che hanno pronunciato al momento del matrimonio. E solo quando lui suona questi due si si potranno toccare».