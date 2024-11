Vertice alla Cittadella regionale per discutere sui tempi della ripartenza. I primi cittadini chiedono di posticipare l'avvio dell'anno scolastico ad ottobre. Previsti fondi per 480 milioni di euro da destinare all’adeguamento sismico degli istituti

Una riunione per discutere dell’avvio dell’anno scolastico in Calabria nonché delle strategie per la sicurezza di allievi e docenti, è in corso in queste ore nelle sale della Cittadella regionale a Catanzaro. A presiedere l’incontro, l’assessore Sandra Savaglio che ha auspicato il ritorno tra i banchi anche per gli studenti calabresi il prossimo 14 settembre: «Solo così – ha detto la componente della Giunta regionale – sarà possibile valutare le singole esigenze degli istituti scolastici».

«Inoltre gli studenti – ha ribadito ancora la Savaglio - hanno voglia di tornare in classe: hanno già dato tantissimo nei mesi scorsi, c'è la possibilità di una nuova chiusura, insomma prima si inizia e meglio è». «Iniziare troppo tardi – ha sostenuto poi l'assessore regionale all'Istruzione - potrebbe essere un errore. C'è tanto da fare, il mese di agosto lo passiamo a lavorare».

A preoccupare, infatti, c’è anche un eventuale rischio recrudescenza del coronavirus, a partire dai mesi autunnali. Da qui la necessità di mettere in campo azioni e comportamenti per scongiurare focolai nella popolazione scolastica. Posizioni non condivise dai sindaci che hanno invece evidenziato il bisogno di attendere almeno fino ad ottobre.

Nell’ambito dell’appuntamento, inoltre, si è parlato di ulteriori fondi per le scuole. Si tratta di 480 milioni di euro destinati agli adeguamenti sismici degli edifici, avanzati dalla vecchia legislatura targata Mario Oliverio.