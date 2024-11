Il museo nazionale archeologico della Sibaritide diretto da Adele Bonofiglio ha ricevuto un riconoscimento prestigioso: il “bollino verde” - marchio per l’anno europeo del Patrimonio culturale. Il sito di Cassano all’Ionio rientra così a pieno titolo nel progetto nazionale di educazione museale Scopri il tuo museo, dedicata ai ragazzi, ai loro insegnanti, alle famiglie e a tutti i visitatori che vogliono scoprire, in maniera semplice e divertente, i tesori nascosti nei musei italiani grazie al supporto di apposite mappe.

La mappa ed il museo

Il Museo della Sibaritide, afferente al Polo museale della Calabria, guidato dalla dottoressa Antonella Cucciniello, ha lavorato a lungo sull'iniziativa. La mappa interattiva realizzata riporta la storia del Museo della Sibaritide, il sue percorso espositivo e il ventaglio delle possibilità che permettono di interagire e conoscere i beni ivi custoditi. Spazio anche ai valori e alle norme a tutela del patrimonio culturale, ad iniziare dall'articolo 9 della Costituzione.

In occasione di tale riconoscimento la mappa tematica è stata ristampata in 500 copie con donazione della Casa editrice “Il Coscile” e sarà distribuita ai giovani visitatori. Lo strumento di comunicazione e promozione è anche scaricabile dal sito istituzionale del Polo museale della Calabria (musei.calabria.beniculturali.it) e da quello del Centro per i Servizi educativi del museo e del territorio, www.sed.beniculturali.it.