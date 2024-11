La Provincia ha impegnato 60 mila euro da destinare all'acquisto di arredi scolastici. La gara è stata aggiudicata alla ditta Sirianni di Soveria Mannelli

Arredi scolastici nuovi per gli istituti superiori della provincia di Catanzaro, da realizzare all’insegna delle indicazioni della "Scuola 4.0". L’Amministrazione provinciale di Catanzaro guidata dal presidente Enzo Bruno, ha espletato la gara per l’affidamento della fornitura degli arredi scolastici per cui sono stati impegnati 60 mila euro, uno stanziamento a totale carico dell’Ente intermedio.



«Consegniamo i nuovi arredi scolastici sulla base di un impegno che avevamo assunto con gli studenti, i docenti e i dirigenti scolastici della nostra provincia – afferma il presidente Bruno nel dare notizia dell’espletamento della gara - Nei mesi scorsi ho avuto modo di effettuare una serie di sopralluoghi per raccogliere le istanze delle varie realtà, cercheremo di venire incontro alle esigenze e alle segnalazioni di tutti. Un impegno mantenuto, quindi, nonostante le ristrettezze economiche per l’Ente che purtroppo rappresentano una costante negli ultimi anni». Il servizio è stato aggiudicato alla ditta Sirianni di Soveria Mannelli. Nei prossimi giorni saranno rese note la tempistica e le modalità di consegna in seguito alla richiesta avanzata dai dirigenti scolastici delle scuole interessate che saranno, quindi, contattati sulla base delle indicazioni inoltrate al settore guidato dalla dirigente Rosetta Alberto.

R.G.