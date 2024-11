Molto partecipata la cerimonia per l’avvio dell’anno scolastico all’Istituto tecnico trasporti e logistica. Con l’entusiasmo di chi da poco ha festeggiato le 60 annate di studio, la scuola ha preparato una accoglienza degna di nota per le autorità e le famiglie, illustrando l’offerta formativa impreziosita anche da un indirizzo Aeronautico. Non a caso la giornata è stata chiamata “Il battesimo del mare e dell’aria”, per il debutto anche di un’altra iniziativa: l’albo d’oro dei diplomati eccellenti. Il primo ex studente a ricevere una pergamena in ricordo degli alti voti ottenuti, è stato il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, oggi capitano di lungo corso in pensione, che si era diplomato a Pizzo nel 1971.