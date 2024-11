Accompagnare nel migliore dei modi l'inizio dell'anno scolastico e monitorare anche le condizioni dell'allerta meteo lanciata dalla protezione civile regionale. Per questo duplice motivo il comune di Castrovillari ha deciso di attivare da lunedì 28 settembre il Coc - centro operativo comunale - coinvolgendo le associazioni di volontariato di protezione civile.



L'obiettivo del municipio è far rispettare, con il suono della prima campanella prevista per domani mattina, scrupolosamente le misure di sicurezza anti covid, accompagnando in questo i più piccoli e richiamando tutti al massimo senso di responsabilità. Il richiamo è anche alle nuove disposizioni regionale di uso della mascherina anche all'aperto, distanziamento, divieto di assembramenti oltre l'importanza di lavarsi spesso le mani. Comportamenti fondamentali per fronteggiare la pandemia e tutelare la salute di tutti.