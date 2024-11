Per l’esponente del Governo, si tratta di un segnale di vicinanza per le famiglie. E sull’uso dello spray urticante nelle scuole rassicura: «Ci saranno interventi seri»

«Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti incontro con il Garante per l'infanzia. Bussetti ha annunciato per i prossimi giorni una circolare «per la diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale». «Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono trascorrerle insieme». Bussetti ha parlato anche dell'uso dello spray urticante nelle scuole, in riferimento ad un episodio a Pavia, definendolo «inaccettabile. Che dopo la tragedia di Corinaldo qualcuno si lasci andare all'emulazione di un gesto che ha causato vittime e molto dolore è un fatto che non può essere tollerato. Abbiamo contattato la scuola. Ci saranno interventi seri».