Quando ricomincerà la scuola? Sapere quando suonerà la prima campanella è molto importante per i ragazzi e per le loro famiglie. Per pianificare l'ultimo mese di ferie, per organizzare i compiti estivi, per non arrivare psicologicamente impreparati al momento in cui si dovranno nuovamente fare i conti con sveglia, libri e impegni.



Ogni Regione ha già comunicato agli istituti e ai propri studenti la data d'inizio dell'anno scolastico 2018/2019. Dunque, le scuole della Calabria apriranno i battenti il 17 settembre, una bella differenza rispetto al 5 settembre della provincia autonoma di Bolzano. Ma a chiudere la lista saranno gli istituti pugliesi: per loro la data utile sarà il 20.