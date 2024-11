Biblioteche calabresi in difficoltà, senza personale, né fondi. Costrette ad arrancare in un contesto in cui fare cultura non è mai stato facile. In un’assemblea che si è tenuta al Comune di Lamezia Terme, in occasione della Conferenza dei sindaci del Sistema bibliotecario lametino, è stato fatto il punto su tutti quei punti di attrito che rendono sempre più farraginoso «garantire gli essenziali servizi culturali e di pubblica lettura alle rispettive popolazioni».

Biblioteche, sempre meno finanziamenti

Nel mirino «la riduzione di anno in anno dei finanziamenti regionali, della contrazione del personale dovuta al mancato turn over, della mancanza di una programmazione regionale a medio – lungo termine che ne stimoli e sostenga lo sviluppo favorendo il rinnovamento delle collezioni, la collaborazione territoriale con il sostegno ai sistemi bibliotecari territoriali, l’apertura di nuovi servizi in linea con le mutate esigenze degli utenti. Tale situazione di grande difficoltà, che vediamo tristemente rappresentata in tutte le analisi e ricerche di settore che vedono la Calabria sempre all’ultimo posto negli indici di lettura, nell’uso dei servizi bibliotecari, nei consumi culturali e quindi nella crescita socio culturale complessiva, è aggravata in questo periodo a causa dell’emergenza Covid-19».

«Basti ricordare – spiega una nota - che al Sud la quota di lettori scende al 27,9% rispetto al 48% del Nord; Considerando l’accesso ai libri in formato digitale, il tradizionale “digital divide” territoriale che differenzia il Nord e il Sud Italia sembra aumentare; in Calabria più di 2 bambini e adolescenti su 3 non hanno letto libri nell'ultimo anno».

Biblioteche in Calabria, l'ultimo bando risale al 2018

«Una biblioteca fornita, ampia e spaziosa è una risorsa inestimabile. Un presidio sociale e educativo la cui funzione cambia al crescere dell’età, accompagnando tutte le fasi dello sviluppo. In questo difficile periodo le biblioteche non hanno potuto contare su un sostegno regionale o statale (se si eccettua l’intervento per l’acquisto di libri attuato dal Decreto Franceschini). L’ultimo bando - ricordano - regionale che ha assegnato risorse alle biblioteche risale al 2018».

«In un simile quadro di difficoltà ci è apparso incomprensibile quanto avvenuto con l’Avviso Pubblico “Interventi a sostegno di biblioteche e archivi storici della Calabria Annualità 2019” finanziato con fondi P.A.C. 2014/2020 . Tale avviso stanziava un milione e 700mila euro destinati alla biblioteche comunali, scolastiche e agli archivi storici comunali. Dopo un anno di annunci di imminente pubblicazione della graduatoria, con DGR n. 359 del 11 Agosto 2021 (questa volta senza annunci – tanto che la notizia è divenuta di pubblico dominio dopo qualche mese), il bando è stato revocato, con motivazioni risibili che hanno mortificato le legittime aspettative dei partecipanti. La Delibera ha disposto la pubblicazione di un nuovo avviso, del quale ad oggi – febbraio 2022 a distanza di sei mesi – siamo ancora in attesa».

In Calabria cultura in emergenza

«Mentre ne auspichiamo una immediata pubblicazione, non possiamo non rimarcare come i fondi così stanziati si riferiscono all’annualità 2019; è saltato il contributo annuale (come previsto dalla vigente normativa di settore, in particolare la L.R. 17/1985) relativo agli anni 2020/2021/2022. Con la presente ci sentiamo di lanciare un forte allarme se non si vuole definitivamente affossare l’intero settore. Al fine di offrire perlomeno un sostegno nell’emergenza e garantire i servizi essenziali chiediamo: l’immediata pubblicazione del nuovo avviso con le risorse 2019 e la predisposizione di un piano straordinario per le biblioteche e i Sistemi bibliotecari che rafforzi la cooperazione territoriale e accresca i servizi culturali rivolti alla popolazione. Il potenziamento del Polo Regionale Sbr con l’acquisizione di ulteriori licenze d’uso da dare alle biblioteche che da tempo l’hanno richiesta; l’accesso al Polo regionale è propedeutico all’attribuzione del Codice Isil requisito indispensabile per accedere ai benefici ministeriali. nvitiamo a cogliere l’occasione delle risorse del Pnrr per costruire una rete di biblioteche adeguata alle esigenze attuali».

Richieste puntuali e mirate che vorrebbero essere accompagnate da un incontro che permetta un confronto e un ragionamento sul futuro.