Avviata la sessione invernale della Conferenza episcopale calabra presieduta da Vincenzo Bertolone

Con una giornata di ritiro spirituale nella Certosa di Serra San Bruno si è aperta la sessione invernale della Conferenza episcopale calabra, presieduta dall'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Vincenzo Bertolone. Lo rende noto un comunicato pubblicato sul sito della Cec. A predicare il ritiro è stato don Gaetano Di Palma, presbitero della diocesi di Napoli, docente di Sacra Scrittura nella Pontificia Facoltaà teologica dell'Italia Meridionale (sezione San Tommaso d'Aquino).

Il ritiro a Serra San Bruno

«Nel cuore spirituale della Calabria – si legge nel comunicato della Conferenza Episcopale Calabra - i vescovi hanno vissuto una giornata quaresimale nello spirito di San Bruno di Colonia. Ricordiamo come il Pontefice Giovanni Paolo II, nella sua visita in Certosa (5 ottobre del 1984), ribadiva che nella pace e nel silenzio del monastero si poteva percepire la gioia di lodare Dio, di vivere in lui, di lui e per lui».

Le parole di Papa Francesco

«Questa vostra specifica ed eroica vocazione - queste le parole del Papa ai Certosini - non vi pone, tuttavia, ai margini della Chiesa; essa vi colloca anzi nel cuore stesso di essa. La vostra presenza è un richiamo costante alla preghiera, che è il presupposto di ogni autentico apostolato. La Chiesa vi stima, conta molto sulla vostra testimonianza, confida sulle vostre preghiere. Anch'io affido a voi il mio ministero apostolico di Pastore della Chiesa universale».