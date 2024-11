Si può fare cultura in Calabria? Oggi a Pubblica Piazza alle ore 15:00 in diretta sul canale 19 di LaC Tv la testimonianza di chi, ogni giorno con il proprio lavoro e la propria passione cerca di alimentare l’industria culturale calabrese e meridionale. Ospiti del direttore di lacnews24.it Pasquale Motta, lo scrittore e giornalista Bruno Gemelli, Nunzio Belcaro, librario e titolare della libreria UBIK di Catanzaro, Nilde Paonessa, cantante e organizzatrice di eventi jazz per diletto e passione. In collegamento telefonico Patrizia Nardi, storico dell’età moderna e contemporanea nonché esperto in valorizzazione del Patrimonio culturale e candidature Unesco. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080