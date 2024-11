Pasqua, parola che deriva dall’ebraico “pèsah”, passare, indica anche trasformazione, evoluzione. È quindi una festa che, aldilà dell’accezione cristiana, indica la necessità di tendere al miglioramento continuo, al superamento dei propri limiti. Per tutti, laici e credenti, è un invito alla riflessione: è il simbolo stesso della crescita, dello sviluppo, del superamento delle difficoltà che la vita ci pone. In quest’ottica, la Pasqua è anche emblema stesso della capacità di risollevarsi, di risorgere a nuova vita, a nuovi traguardi.



La Pasqua di LaC

Il Network LaC - Gruppo Pubbliemme, racconta la Pasqua di Resurrezione ormai alle porte come una giornata simbolo di superamento, evoluzione, movimento. E lo fa con un messaggio indirizzato ai cristiani e ai laici, ai fedeli di ogni credo, a cattolici e non, insomma: all’intera comunità di Calabria, e del Mezzogiorno, intesa nella sua interezza.



Conservate curiosità e sete di conoscenza

Un augurio alla gente di Calabria e non solo, espresso grazie ad una campagna emozionale che veicolerà il messaggio attraverso ogni media, ogni strumento, ogni voce a disposizione dell’hub di comunicazione e media. Una campagna che ha prodotto anche questa volta un contributo video di grande impatto. «La vita può stupire oltre ogni aspettativa - racconta lo spot -. Conservate la curiosità e la sete di conoscenza per le nuove scoperte. Lasciate entrare i piccoli e i grandi miracoli di ogni giorno. Aprite le porte del vostro cuore. Siate voi la migliore sorpresa della vostra vita… ». Il messaggio verrà diffuso per l’intero arco temporale delle festività. A veicolarlo, saranno i canali social, i canali televisivi, LaC Airport, i siti web delle testate LaCNes24 e del Vibonese. E come sempre, l’outdoor permetterà al Gruppo di rilanciare l’augurio in modo intenso su tutto il territorio.



Gli auguri agli infaticabili

«Lo scrittore Erri de Luca è solito rivolgersi ai solerti, agli infaticabili, ai lavoratori. Mi unisco al suo auspicio – ha dichiarato il Presidente del Gruppo Pubbliemme e del Network LaC Domenico Maduli nel sottolineare la valenza ultima dell’iniziativa -. Faccio mio quello che considero il più bello degli auguri: sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace». Buona Pasqua a tutti, dunque. LaC sarà al fianco dei suoi affezionati, in tutti questi giorni. E che siano giorni di armonia e soddisfazione, di pace e di impegno.