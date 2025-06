L’iniziativa della Fondazione Elpis di Milano, che da 6 anni seleziona 20 comuni italiani, uno per ogni regione. La scultura in acciaio sarà esposta fino al 28 settembre

La Fondazione Elpis, con sede a Milano, da 6 anni promuove il progetto "Una boccata d'arte". Da sei anni finanzia 20 artisti di caratura internazionale per realizzare venti opere d'arte in venti comuni italiani, uno per regione.

Quest'anno il comune di Simeri Crichi è stato scelto dal comitato tecnico-scientifico della fondazione per rappresentare la Calabria.

L'artista incaricata dalla fondazione per realizzare l'opera è stata Anna Ill, originaria di Barcellona ma che da anni vive ed opera a Londra. Anna Ill è un'artista visiva, che si è formata nelle prestigiose università di Barcellona, Parigi e Londra, le cui opere sono state esposte nelle più importanti gallerie d'Europa e America .

La sua opera, dal titolo Ceaseless Care (Cura Continua) acciaio corten 230x168x142cm, sarà esposta fino al 28 settembre nella panoramica piazza Matteotti a Simeri Borgo. Sarà poi l'artista stessa a valutare se lasciare l'opera a Simeri.

L'opera si compone di tre elementi: un arco in acciaio che richiama le mura di contenimento punteggiate da archi a Simeri Borgo; la sagoma inclinata della Kourotrophos (nutrice di fanciulli) che suggerisce un rapporto di interdipendenza tra chi cura e lo spazio; ed un motivo ispirato alla Opuntia ficus-indica, pianta simbolo di guarigione e rigenerazione, che si estende dal braccio della figura fino al suolo.

Con Ceaseless Care, Anna Ill intreccia storia, architettura, simbolismo e corpo, offrendo una riflessione sulla cura come responsabilità collettiva, attraverso spazi accoglienti e gesti rigenerativa, capaci di sostenere individui e comunità.

Un ruolo importante per la buona riuscita di questo progetto è stato svolto da Ehab Halabi Abo Kher, artista visivo di origini israeliane ma che da anni vive ed opera in Calabria, che per conto della fondazione ha seguito l'artista spagnola, e Francesco Primo già sindaco di Simeri Crichi, delegato di governo per il Borgo Antico di Simeri. Un ringraziamento particolare a Vincenzo Costantino, assessore del Comune di Catanzaro ma da anni presenza costante a Simeri Mare.