Anche quest’anno Spadafora sarà presente sulla passerella della 77° mostra del Cinema di Venezia. Nell’ambito della VII edizione dell’International Starlight Cinema Award verranno consegnati, infatti, i premi realizzati per il terzo anno consecutivo dalla storica bottega orafa di San Giovanni in Fiore.



L’intento del rinomato riconoscimento è di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale (attrici e attori, registi, film). I premiati vengono scelti tra le eccellenze del Cinema, in quanto testimoni di opere in grado di rappresentare varie culture, ma anche differenti modi di narrare i mutamenti umani e globali.



Tra gli altri, quest’anno l’Academy ha scelto di assegnare per il 2020 il “Premio alla Carriera” a Valeria Fabrizi e Massimo Dapporto.



La cerimonia si svolgerà domenica 6 settembre all’interno della Lounge Campari e sarà presentata da Anna Pettinelli, conduttrice televisiva e radiofonica (storica voce di Rds ).

L’International Starlight Cinema Award è prodotto da Today di Francesca Rettondini, che lo ha creato insieme al press agent Giuseppe Zaccaria.



Tra i premiati degli scorsi anni ricordiamo: Barbora Bobulova, Lou Castel, Carolina Crescentini, Maria Grazia Cucinotta, Silvia D’Amico, Donatella Finocchiaro (tra le protagoniste de “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante in Concorso quest’anno), Anna Foglietta (scelta come madrina di apertura e chiusura per l’edizione 2020), Isabella Ferrari, Matteo Garrone, Giancarlo Giannini, Massimiliano Gallo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Susanna Nicchiarelli (presente alla 77esima edizione nel Concorso Ufficiale con “Miss Marx”), Al Pacino, Andrea Pallaoro, Claudio Santamaria, Greta Scarano, Paz Vega, e Lina Wertmüller.