L'ultima visita di Silvio Berlusconi a Tropea ha rilanciato il ruolo della cittadina come salotto buono della Calabria. Il presidente di Forza Italia, nello scegliere la capitale balneare per il rush finale della sua candidata alla Presidenza della Regione Jole Santelli ha di fatto individuato nel borgo millenario la parte più bella, spendibile, celebre della nostra terra. E che Tropea vivesse un momento di particolare fortuna e visibilità lo si era capito da tempo, sin dal successo delle iniziative natalizie, e dalla straordinaria fortuna social di foto, notizie, pareri che la riguardano. Per Tropea, la più istagrammabile delle località calabresi, fa il tifo tutta la regione: aspetto, questo, non scontato, in un collettivo spesso ingeneroso verso le sue stesse bellezze.



Capitale italiana della Cultura 2021

L’essere stata ammessa alla corsa per il ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2021 non fa altro che soffiare positivamente sul fuoco di questa rinascenza. E così, in occasione della trasferta cittadina dell’uomo politico più longevo d’Europa, abbiamo tastato il polso agli amministratori ed ai referenti delle istituzioni culturali più antiche ed autorevoli, chiamati ad accogliere l’ospite illustre. Le ambizioni e le reazioni della cittadinanza disegnano un quadro fatto di grande bellezza, grandi ambizioni, e più d’una soddisfazione, e sono protagoniste dello speciale LaC eventi in onda Domenica 23 febbraio alle 14.00 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.