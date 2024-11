La Terra del Sole con Giuseppe Gervasi raggiunge il più piccolo paese della Calabria, Staiti in provincia di Reggio Calabria, un diamante bizantino incastonato in un gioiello grecanico. Un tipico borgo medievale che ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le testimonianze di un passato stracolmo di arte.

Appoggiato sul crinale della Rocca Giambatore, si trova a 550 metri sul livello del mare e si perde sulla grande vallata della fiumara di Bruzzano. Strette viuzze e scorci mozzafiato che incantano il visitatore. Staiti fu tappa del famoso viaggio a piedi dello scrittore inglese Edward Lear, il viaggiatore che nell’ottocento si innamorò di questi luoghi. Il piccolo borgo di Staiti per tale motivo, oggi è tappa finale del Sentiero dell’inglese, che ogni anno attira escursionisti di tutto il mondo.

Incontreremo Giuseppe Licciardo, un catanese a Staiti. Una breve passeggiata nel borgo: la chiesa della Vittoria, le maschere apotropaiche (piccole sculture contro il malocchio), i caratteristici vicoletti e il sentiero delle chiese bizantine (18 bassorilievi in terracotta che richiamano le chiese bizantine in Calabria, realizzati dagli scultori Francesco e Fortunato Violi in ben tre anni di lavoro).

Successivamente incontreremo Teresa Gandini, l’artista che ha realizzato le Porte Pinte (porte di case disabitate ricche di citazioni), che fanno parlare il paese… La passeggiata nel suggestivo borgo proseguirà con il sindaco del comune di Staiti Giovanna Pellicanò, che ci condurrà nel Museo dei Santi Italo Greci: il Palazzo Cordova, la roccia che sfonda i muri del museo e le icone dei Santi Italo Greci venerati in Calabria.

Incontreremo infine Carmine Verduci presso l’antica Abbazia di Santa Maria di Tridetti, scoperta dal grande Archeologo Paolo Orsi. Prima dell’incontro il musicista Alessandro Santacaterina (chitarra battente) eseguirà un brano scritto nel 1600.

