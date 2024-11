Le somme destinate al consolidamento e al restauro della Cattedrale del capoluogo. Altri interventi previsti poi a Roccelletta, Lamezia e Gasperina

Ammontano a tre milioni e 736 mila euro le somme stanziate dal Ministero dei Beni culturali per investimenti finalizzati alla riqualificazione di monumenti di Catanzaro e provincia. Cinquecentomila euro sono destinati per il consolidamento ed il restauro della Cattedrale di Catanzaro, dove si interverrà con 420 mila euro anche per il restauro della chiesa di Santa Maria Maddalena.



Cinquecentodiecimila euro serviranno per il restauro della sede del Segretariato regionale del Ministero dei Beni culturali, ospitata nel Parco Archeologico di Scolacium. In quest'ultimo sito, inoltre, un milione e mezzo di euro saranno utilizzati per l'attuazione di interventi per il miglioramento dell'accessibilità. Altri interventi sono previsti a Lamezia Terme ed a Gasperina, per un ammontare rispettivamente di 420 mila e 386 mila euro, per il restauro della Chiesa di Sant'Antonio e del Convento dei Cappuccini e per quello della chiesa di San Giuseppe.