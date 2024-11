Riflettori accesi anche sulla coltivazione dello zafferano e la produzione del capicoddho azze anca, specialità realizzata seguendo le antiche tradizioni

Puntata dedicata ai prodotti calabresi quella andata in onda a “Melaverde”. La storica trasmissione di Canale 5 condotta da Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding ha fatto tappa in Calabria in un inedito viaggio tra i profumi, sapori, colori della regione. Scrigno di bontà conosciute in Italia e nel mondo, la nostra terra ha offerto al pubblico televisivo una panoramica sulle specialità che la rendono competitiva sui mercati internazionali. Partendo, appunto, dal bergamotto, frutto dalle straordinarie proprietà coltivato con successo nel comprensorio reggino. Dall’origine incerta, l’ibrido di agrume ha trovato a Reggio Calabria le condizioni favorevoli – dal clima al terreno - per una prolifera crescita.

Noto fin dal Settecento, il suo profumo e le caratteristiche hanno da secoli affascinato i viaggiatori e le personalità che qui si recavano. A decretare il lento quanto inesorabile declino, la creazione delle essenze chimiche sfornate dalle fabbriche a partire dall’Ottocento. Oggi, l’oro verde, rivive una straordinaria rinascita grazie ad una maggiore attenzione e consapevolezza verso i frutti della terra. Pietro Sirianni, Coldiretti Reggio Calabria ha inoltre evidenziato la creatività di molti artigiani che realizzano prodotti (tabacchiere o creazioni floreali) con il bergamotto. Gli scarti, nell’ultimo passaggio a seguito dell’estrazione del succo, sono somministrati agli animali.

Lo zafferano, spezia pregiata

Ed il terreno argilloso di Motta San Giovanni ha ospitato la coltura del ricco e pregiato zafferano. Dagli stigmi del fiore viene ricavata la nota spezia, protagonista di infinite ricette. Alleata della medicina antica, era vastamente utilizzata in Oriente. I fiori vengono raccolti a mano per evitare deterioramenti, la coltivazione, invece, richiede particolare cura, partendo dalla preparazione del terreno.

!banner!

Il capicoddho, il salume recuperato

Nel percorso nella storia promosso da “Melaverde” in sinergia con Coldiretti Calabria, spazio anche ad un salume antichissimo recuperato: il “Capicoddho azze anca”. La specialità, facendo tesoro delle tecniche antiche, viene prodotta ancora oggi nell'area grecanica della provincia reggina. L’antenato del prosciutto, prelibatezza per le popolazioni della Magna Graecia, è una tipologia di carne salata molto apprezzata. Per vedere la puntata, clicca qui.

Giusy D'Angelo