L'opera ha incontrato gli applausi del pubblico e della stampa che in diversi incontri ha sottolineato il suo grande talento nel raccontare in maniera originale l'immigrazione

Grande successo per il tour americano che ha promosso il cortometraggio “Bismillah” diretto dal regista catanzarese Alessandro Grande. La sua opera è stata già premiata con il David di Donatello e scelta per rappresentare l’Accademia del cinema italiano ai Premi Oscar, ha incontrato l’apprezzamento del pubblico americano, della stampa e degli addetti ai lavori che hanno sottolineato in diverse occasioni il talento del regista nel raccontare, con taglio poetico e originale, un tema attualissimo come quello dell’immigrazione.

Un film riconosciuto in tutto il mondo

Il corto è stato scritto e diretto da Alessandro Grande, prodotto con la Indaco film con il supporto di Calabria Film Commission, Rai cinema e Comune di Catanzaro e la distribuzione di Zen Movie. Parallelamente alla positiva esperienza vissuta a Hollywood, in particolare all’evento Cinema Italian Style di Los Angeles, per il corto di Grande è proseguito lo straordinario successo riscosso nei festival di tutto il mondo. La storia della piccola Samira, dopo aver conquistato premi molto ambiti in Russia, Gran Bretagna, Corea e India, nella scorsa settimana ha trionfato anche a Madrid dove “Bismillah” ha vinto il Festival del cinema italiano organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura della capitale spagnola. Un altro prestigioso traguardo che si auspica sia da preludio nella corsa per le nomination agli Oscar.

Per il presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno, è un motivo di grande orgoglio aver sostenuto il corto: «La Calabria Film Commission e la Regione Calabria, nella persona del Presidente Mario Oliverio, hanno come finalità quella di valorizzare le giovani eccellenze calabresi e, tra queste, Alessandro Grande ci ha dato e ci darà grandi soddisfazioni. Crediamo nelle sue qualità artistiche e tecniche, per questo motivo abbiamo investito e continueremo ad investire su di lui convinti, come siamo, di raggiungere sempre più prestigiosi traguardi».



Anche il consigliere comunale di Catanzaro, Sergio Costanzo, ha tenuto ad evidenziare il supporto personale dato alla produzione fin dall’inizio: «Ho sempre apprezzato il talento di Grande e, in tempi non sospetti, ho messo in rete la Indaco film di Luca Marino con il regista perché ero sicuro che sarebbe potuta nascere un buona collaborazione. I fatti mi hanno dato ragione. Spero che Bismillah sia foriero di traguardi sempre più altisonanti».



Il co-produttore, Luca Marino, ha espresso così il proprio entusiasmo: «Sono soddisfatto dei meravigliosi risultati raggiunti. Vedere il nome della Indaco Srl, realtà nata a Catanzaro, al fianco di società navigate mi inorgoglisce. Il lavoro che ha fatto Alessandro Grande è stato incredibile, ma soli, senza l'aiuto del presidente Citrigno, del consigliere comunale Sergio Costanzo e del consigliere comunale Fabio Celia, che con il suo prezioso contributo ha sostenuto la campagna Oscar, non saremmo riusciti a portare così in alto il nome di questo piccolo grande film».