VIDEO | Inizia l’anno scolastico oggi in tutti gli istituti di ogni ordine e grado della Calabria. Le emozioni e le paure sono quelle di sempre. Ecco come è stato vissuto questa mattina l’ingresso in aula

È suonata la campanella questa mattina per gli oltre 270 mila alunni calabresi che oggi hanno fatto il loro ingresso a scuola. «E’ bello tornare a scuola, ma il primo giorno è proprio brutto. Bisogna prepararsi psicologicamente. Sono sveglia dalle 4 di questa mattina per ripetere inglese» ha detto una studentessa.

«Dispiace l’idea che l’estate sia finita – ha detto un ragazzo -, ma il ritorno a scuola è anche l’occasione di ritrovare i compagni. Sono sicuro che andrà tutto bene e ci divertiremo». Il primo giorno è sempre carico di emozioni, in modo particolare per chi inizia un nuovo ciclo di studi. I più tesi, infatti, sono i genitori dei bambini che cominciano le scuole di primo grado: iniziano i compiti e le prime responsabilità. «Sono momenti di profonda trepidazione – ha spiegato una mamma dopo aver accompagnato i figli in classe – soprattutto quando c’è il cambio del ciclo del proprio figlio in cui ci sono tanti sogni, tante aspettative, ma poche certezze. È un giorno di grande emozione e speriamo di vicerlo con la serenità giusta». Per aiutare genitori ed alunni delle prime classi ad orientarsi nella nuova scuola, in quasi tutti gli istituti sono stati organizzati incontri di benvenuto. Primo giorno anche per gli insegnanti, oltre 31 mila in Calabria. «E’ una grandissima emozione – ha detto una docente – che leggiamo negli occhi dei ragazzi ogni anno».

Zaino in spalla e via, si parte. L’anno scolastico è iniziato, ma l’estate non è ancora finita. Le temperature sono ancora molto alte in Calabria e tra un fine settimana e l’altro, ci sarà ancora il tempo di fare qualche altro tuffo a mare.

Daniela Amatruda