Dopo 70 anni di presenza, le suore della Divina Provvidenza hanno deciso di abbandonare la scuola materna di Platì. Un fulmine a ciel sereno per l’intera comunità, per cui la loro attività e dedizione ha rappresentato per molto tempo l’unico punto di riferimento in un territorio difficile.

Per tale motivo è sorto spontaneamente un comitato civico formato dalla stragrande maggioranza di cittadini di Platì che chiede a gran voce che le suore non vadano via.

«Noi non ci arrendiamo – affermano i platiesi - e abbiamo deciso di indire una manifestazione al fine di far sentire la nostra voce al di fuori della nostra comunità chiedere che le suore restino con noi. Abbiamo esteso l’invito anche al vescovo della diocesi di Locri-Gerace Mons. Oliva ed a chiunque voglia unirsi a noi in questa battaglia». La manifestazione avrà luogo mercoledì 20 giugno alle ore 16 a Platì davanti la scuola materna.