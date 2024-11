Storie di Calabria. Terra di bellezze naturali, di talenti, di tante storie. Sa di Calabria, in onda questa sera alle 21 su LaC, Vi racconterà le storie più belle, più vere, più vive.

Abbiamo incontrato un poeta. Un poeta con la chitarra. Un artista impegnato con la sua band, i VillaZuk, ma anche nel sociale, fra i carcerati, in difesa della natura e dell’ambiente. Si chiama Domenico Scarcello e lo abbiamo incontrato nel suo studio di registrazione di Cosenza.

La seconda storia è una storia d’amore.

Un amore speciale, una storia figlia di tante battaglie per i diritti e contro ogni discriminazione. Abbiamo scoperto una giovane coppia in una splendida casa in legno di Cleto.

La terza storia che Sa di Calabria vi racconta è quella di un artista del crotonese che trasforma gli scarti in arte.

La sua tecnica è la pittoscultura. Crea opere con trucioli di legno, cortecce di alberi, scheletro di palette dei fichi d'india, schede di computer, ferro, stoffa, plastica, frammenti di reti. Si chiama Giovanni Cascone, e siamo andati a trovarlo nel suo laboratorio. Sorprenderà tutti per la sua originalità e per il coraggio con il quale porta avanti tante battaglie da sempre.

