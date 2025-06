Individuati già i primi autori calabresi che saranno rappresentati. L’obiettivo è far rinascere la passione per questa antica e magica arte. Previsti corsi di dizione, recitazione e lettura interpretativa a scopo formativo

L’associazione “Teatro di Calabria Aroldo Tieri” torna in scena con un nuovo direttivo e con nuove idee per coinvolgere gli appassionati in innovativi percorsi culturali. Il presidente Aldo Conforto e il direttore artistico Francesco Mazza stanno infatti lavorando ad un progetto ambizioso che si pone per obiettivo la diffusione del teatro quale mezzo per promuovere il beneficio del dubbio, che è l’inizio della conoscenza.

Il claim studiato è “Letteratura e poesia, passepartout del presente”, con l’intenzione di indagare l’opera di scrittori, filosofi e poeti, dal passato ai nostri giorni, per mettere in scena rappresentazioni (reading, opere teatrali) in grado di narrare le problematiche che assillano il nostro tempo.

I primi autori, nati in Calabria, al momento individuati e che saranno rappresentanti dalla compagnia sono: Corrado Alvaro, Leonida Repaci, Saverio Strati, Saverio Montalto, Franco Costabile e Nuccio Ordine.

Intenzione del Teatro di Calabria Aroldo Tieri è quella di far rinascere nella città di Catanzaro la passione per questa antica e magica arte che è il teatro proponendo corsi di dizione, recitazione, lettura interpretativa, formare attori, scenografi, registi, tecnici, coinvolgendo anche, in qualità di docenti, professionalità di indiscusso valore.