Utopia è l’acronimo di “Unione teatri operativi per l’infanzia e l’adolescenza”. Si tratta di un festival nazionale che si terrà a Lamezia a partire da domani, 11 giugno presso il Teatro Grandinetti.

È previsto lo svolgimento di un programma intenso, fatto non solo di rappresentazioni, ma anche di incontri e di riflessioni sul teatro contemporaneo di avanguardia per i ragazzi. Una grande festa dunque promossa, con il sostegno dei fondi europei Psc, messi a disposizione dalla Regione Calabria attraverso gli appositi bandi, dalla compagnia teatrale lametina Teatrop. Unica compagnia di produzione che nella provincia di Catanzaro è finanziata dal fondo unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura.

Gli spettacoli

La locandina

“Cenerentola, una scarpetta per tre” a cura di Matutateatro e “Ritorno ad Oz” della Compagnia teatro “Le Maschere”: questi i due spettacoli premiati al Festival nazionale del teatro per ragazzi che andranno in scena al Teatro comunale “Grandinetti”. Gli spettacoli sono previsti rispettivamente il 12 ed il 13 giugno alle 18.00. La festa di Utopia a Lamezia inizierà comunque domani con l’arrivo degli artisti all’agriturismo Costantino di Maida, location immersa negli uliveti della piana lametina. Utile e piacevole occasione di confronto tra le compagnie teatrali sul futuro del teatro per le nuove generazioni.

Gli altri appuntamenti

L’assemblea nazionale di Utopia continuerà la mattina del 12 giugno. Mentre nel pomeriggio dalle 15.00 in poi, nel foyer del Teatro Grandinetti, gli artisti convenuti per la manifestazione saranno protagonisti delle cosiddette “pillole di Utopia”. Nella serata, alle 21:30, sempre al teatro comunale, si svolgerà l’incontro “Teatri senza frontiere”. Il 13 giugno alle 15, nel foyer del Grandinetti, sarà rappresentata la produzione del Teatro del Drago, “Ecomonster”. La mattina del 14 giugno, presso l’agriturismo Costantino andrà infine in scena uno spettacolo a sorpresa.

Greta Belometti e Pierpaolo Bonaccurso, direttori artistici di Teatrop sono convinti che la festa di Utopia «porterà in città artisti e compagnie di alto livello già affermate e apprezzate a livello nazionale. Lamezia diventa dunque luogo ideale per la presentazione di spettacoli e anche centro dove si confrontano e si elaborano idee e progetti per nuove produzioni. È l’avanguardia del teatro italiano che programma e si evolve rivolgendo uno sguardo attento alla crescita di bambini e ragazzi che, grazie a questa antica arte, possono acquisire conoscenze basilari per il loro sviluppo inteso in ogni suo aspetto». Il teatro dunque come possibilità e come percorso alternativo per gli adolescenti e per le loro famiglie che sono invitate a partecipare alla grande e coinvolgente festa di Utopia, ad assistere agli spettacoli per vivere insieme la bellezza del teatro.