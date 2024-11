I borghi, i sapori, le tradizioni della Calabria raccontate attraverso articoli e filmati pubblicati su prestigiose testate italiane e straniere. Uno spaccato del territorio poco conosciuto, messo in evidenza da cronisti e reporter che hanno partecipato al concorso giornalistico Terre di Calabria promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza.

La sala Petraglia ha ospitato la cerimonia di premiazione

I lavori sono stati sottoposti alla valutazione di una giuria presieduta da Marteen Van Aalderen, vicepresidente dell’associazione Stampa Estera in Italia, affiancato da Federico Fioravanti, giornalista, storico e docente universitario, e dal segretario dell’ente camerale bruzio Erminia Giorno. Sei le categorie. Debora Calomino ha vinto il premio nella sezione Turismo, ambiente e cultura con un articolo su Fiumefreddo Bruzio pubblicato su That’s Italia. Bruno Petronilli quello della sezione Mestieri, imprese e prodotti raccontando del suo soggiorno a Malvito su James Magazine. Un documentario sul cimitero dei migranti di Tarsia ha consentito a Tommaso Felicetti, per Mediamediterraneonews, di vincere nella sezione video. Marco Procopio, con una suggestiva descrizione della cantina Spiriti Ebbri di Celico, si è aggiudicato la sezione Scuole di giornalismo, con un servizio apparso su Sestina Tv. Infine la giuria ha assegnato due ulteriori premi: a Giacomo Danesi, autore di un articolo sulla figura di Gioacchino da Fiore per Il Gazzettino del Viaggiatore e ad Elena Barassi, che su La Voce di New York ha pubblicato un reportage sulle coste calabresi.

Le interviste

Nel primo dei due contributi filmati le dichiarazioni dei giurati Marteen Van Aalderen e Federico Fioravanti e del presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri. A seguire le interviste ai premiati. Nell'ordine Debora Calomino, Bruno Petronilli, Elena Barassi, Giacomo Danesi e Tommaso Felicetti. Assente Marco Procopio trattenuto a Milano da impegni professionali.