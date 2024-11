Il 13 e il 14 ottobre sarà allestito un punto di incontro per sensibilizzare i cittadini sui temi della prevenzione del rischio sismico e non solo. L'iniziativa portata avanti dai volontari del Radio Club

Farà tappa anche a Lamezia Terme con i volontari della FIR CB del Radio Club Lamezia la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile “Io non Rischio”. Il 13 e il 14 ottobre l’appuntamento è su corso Giovanni Nicotera, accanto all’ingresso dell’edificio scolastico Maggiore Perri. Lo scopo è quello di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno all’ottava edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza. Qui si potrà fattivamente scoprire quanto e come ognuno di noi può agire per arginare il rischio di terremoto e maremoto. L’edizione 2018 coinvolge oltre 3.400 volontari e volontarie appartenenti a 532 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia. “Io non rischio”, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica. Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.