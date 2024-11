“The show must go on”: è questo il nome dell’evento di beneficenza che si terrà venerdì 25 settembre alle ore 20:30 nell’anfiteatro Tieri di Castrolibero. Durante la serata verranno raccolti fondi da devolvere poi all’Unità operativa complessa di oncologia Medica dell’ospedale Annunziata di Cosenza.

Tra gli ospiti della serata il poeta Angelo Canino e il ballerino Enrico Borrelli. Per l’occasione si esibiranno poi la cantante Alisya e il rapper Bersy.

Presente anche il giornalista Gregorio Corigliano che intervisterà il presidente della Camera Penale di Cosenza Pietro Perugini, la dirigente del Liceo scientifico di Castrolibero Iolanda Maletta, ed il responsabile del reparto di oncologica di Cosenza Serafino Conforti.

La serata sarà resa ancor più speciale dalla presentazione della collezione di abiti autunno-inverno ‘20-‘21 dello stilista fashiondesigner Claudio Greco, ospite d'onore della serata.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale Agorà di Castrolibero e dall’etichetta discografica MeA Records, insieme al Comune.