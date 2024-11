Pizzo Calabro è uno dei più apprezzati centri turistici della Calabria. Siamo nella provincia di Vibo Valentia. Sa di Calabria vi porterà fra le strade del bellissimo centro storico, ampiamente valorizzato. Per poi entrare nel celebre Castello Murat, per rivivere in prima persona le vicende storiche che segnarono il destino di un popolo.

Rivivremo, attraverso una ricostruzione storica, gli ultimi giorni di vita di Gioacchino Murat, dalla detenzione del Re e dei suoi uomini, fino ai momenti più drammatici del processo contro il Murat. Visiteremo la cella in cui il Re trascorse gli ultimi momenti della sua vita, e poi la scena della confessione del Re con il Canonico Masdea.

A Pizzo c’è un gioiello di grande valore. Tra storia e leggenda andremo ad ammirare la Chiesa di Piedigrotta, un unicum nel suo genere.

Da centinaia di anni si tramanda la leggenda di un naufragio avvenuto intorno alla metà del ‘600: un veliero con equipaggio napoletano fu sorpreso da una violenta tempesta.

I marinai si raccolsero nella cabina del Capitano dove era custodito il quadro della Madonna di Piedigrotta e tutti insieme iniziarono a pregare facendo voto alla Vergine che, in caso di salvezza, avrebbero eretto una cappella e l’avrebbero dedicata alla Madonna. Tutto il resto lo scoprirete nella puntata di venerdì di Sa di Calabria.

Ma Pizzo è famosa in tutta Italia per la produzione del tartufo e per la qualità gelatiera in generale, tanto da essere definita la città del gelato.

In una splendida giornata di sole, davanti ad un mare spettacolare, gusteremo insieme uno dei gelati più buoni d’Italia.

