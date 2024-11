L’evento nasce per mantenere viva la storia del territorio attraverso la riscoperta dei luoghi e dei costumi

Storia, tradizione e cultura al centro del “Festival del Brigante” che si svolgerà a Motta Santa Lucia nei giorni 13-14 e 28 luglio e 11-13-15 e 17 agosto. L’evento ricade nel Progetto di Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali – Pac 2014-2020 – Azione 1.3, che ha come finalità quello di qualificare e rafforzare l’attuale offerta culturale presente in Calabria.

Si inizierà il 13 luglio con “Il Brigante e la Musica”. Stand gastronomici e musica popolare con i Tarantanova caratterizzeranno la giornata introduttiva. “Il Brigante e il Teatro” è il tema del 14 luglio, mentre “Il Brigante e la Tradizione” contraddistinguerà la giornata del 28 luglio durante la quale balli popolari e i personaggi della tradizione popolare saranno protagonisti.

Dopo queste giornate, il “Festival del Brigante” tornerà in primo piano ad agosto. L’11 agosto, infatti, si terrà uno “Spettacolo per bambini” (laboratorio creativo e spettacolo). Il “Premio letterario III edizione” interesserà la giornata del 13 agosto, mentre il 15 verranno riproposti la sfilata per il Paese, balli popolari e la creazione di personaggi della tradizione popolare. La serata finale del 17 agosto riguarderà l’inaugurazione di murales e la scultura. Ad accompagnare la giornata conclusiva la presenza di stand enogastronomici con produzioni locali di qualità.

«Siamo convinti – affermano gli organizzatori – che mantenere viva la storia e le tradizioni del nostro territorio sia esigenza fondamentale per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Solo partendo dalla cultura, attraverso la riscoperta dei luoghi, degli usi e dei costumi della nostra regione, è possibile creare le condizioni per nuove prospettive di crescita e sviluppo».