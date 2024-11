Dopo il successo nell’autunno 2021, Ramificazioni Festival torna con un entusiasmante produzione della compagnia Create Danza diretta da Filippo Stabile. Il festival, per il primo anno ministeriale, ha visto salire sul palco la compagnia, interamente formata da giovani artisti calabresi, che ha debuttato con Tentazioni D’Opera nella meravigliosa cornice della Sala degli Specchi del Castello Ducale di Corigliano Rossano concesso dal Comune senza esitazioni per la premiere.

Tentazioni D’Opera è una produzione che ti porta a vivere un’esperienza di altissimo livello: una narrazione emozionale attraverso la danza, la musica, il teatro che animano l’arte visiva, facendo immergere lo spettatore nella scena in modo intensissimo, sorprendente, coinvolgente e interattivo. Racconta 4 opere: La Traviata, La Tosca, Madama Butterfly e Nabucco. Circa 15/20 min per ognuna, dove con estrema sintesi fa vivere la poesia di queste straordinarie opere che appartengono al patrimonio culturale italiano e che hanno segnato la storia del teatro internazionale.

Create Danza e Ramificazioni Festival si confermano ancora come realtà vive, che non si arrendono alle incertezze dei tempi, e rappresentano un esempio e un’ispirazione per tante altre realtà attive sul territorio calabrese e nazionale, scoraggiate dalla situazione pandemica che ormai persiste da due anni.

Il 30 dicembre la premiere dì Tentazioni D’Opera ha visto due sold out: allo spettacolo delle 17:00 e a quello delle 21:00. Standing ovation per la compagnia e 10 minuti di applausi. Il coreografo Filippo Stabile nei ringraziamenti finali della messa in scena delle 21:00 ha preannunciato che ci sarà una replica a Cosenza l’8 gennaio, sempre se le normative nazionali con l’aumento dei contagi permetteranno l’accesso ai teatri.

Un grande apprezzamento e pubblico in piedi ad applaudire il cast formato da giovani artisti calabresi: Francesco Rodilosso, Elena Mandolito, Alex Rambo, Carola Puglisi, Antonio Iapichino, Greta Martucci.

Ragazzi straordinari che meritano sempre più successo nei teatri nazionali e internazionali.