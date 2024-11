I ragazzi hanno messo in scena lo spettacolo “Bella storia” nato per celebrare l’esperienza dell’Oratorio estivo

Una serata all’insegna del divertimento e dell’inclusione. L’evento organizzato dal Centro di solidarietà Don Mottola di Tropea per chiudere la bellissima esperienza dell’oratorio estivo si è rivelato un successo di pubblico.

Lo spettacolo si è aperto con la rappresentazione della canzone “Bella storia”, «ed è stata proprio una bella storia quella vissuta dall’Accademia don Francesco Mottola» hanno commentato gli organizzatori.

Durante i giorni dell’oratorio sono stati molti i temi trattati con i ragazzi, «come per esempio – proseguono – il dono della vita, la legalità, il servizio, l’educazione al rispetto e la Carità. Attraverso le vite raccontate e all’ascolto di “Belle storie” si è passati da Don Mottola a Madre Teresa, da Don Pino Puglisi a Gianna Beretta Molla, da Santa Francesco Saveria Cabrini a Pier Giorgio Frassati, da Chiara Luce Badano a San Francesco d’Assisi».

Insomma, qualche ora vissuta insieme, tra grandi e piccini, che ha messo ancora una volta in mostra la grande importanza del Centro di solidarietà nel tessuto sociale di Tropea.