Una serata di grande cultura in riva al mare. Si terrà infatti oggi, alle ore 19:00, al Blanca Beach di Tropea, la presentazione del nuovo romanzo di Lorenza Pieri, "Il giardino dei mostri" pubblicato dalle Edizioni e/o.

Il nuovo libro, ambientato a Capalbio è un romanzo complesso e avvincente, sospeso tra epopea rurale e biografia di un’artista. Il libro è soprattutto un racconto di come il turismo può cambiare il volto di un paese e le abitudini dei suoi abitanti.



Lorenza Pieri è nata a Lugo di Romagna ma ha trascorso infanzia e adolescenza in Toscana. Dopo gli studi universitari a Siena e Parigi ha lavorato per quindici anni nell’editoria. Dal 2014 vive negli Stati Uniti dove alterna la scrittura di narrativa a quella giornalistica e drammaturgica, nonché alla traduzione letteraria. Nel 2016 le Edizioni E/O hanno pubblicato il suo primo romanzo, Isole minori, che ha vinto quattro premi ed è stato tradotto in cinque lingue.



La presentazione a Tropea, resa possibile dalla collaborazione tra Valentour e la libreria Il pensiero meridiano (unica libreria indipendente della provincia di Vibo Valentia), sarà l'ultima del suo tour italiano. L'incontro è libero e aperto a tutti.