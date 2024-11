Accordo trovato ed occupazione terminata al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Dopo i rilievi dei tecnici del Comune le associazioni di danza che stavano inscenando la protesta hanno deciso di fare slittare di una settimana i saggi. Nel frattempo dovrebbero essere portati a termini gli adempimenti che permetterebbero il rilascio del certificato di agibilità per la struttura. Finisce così una protesta infuocata che aveva visto riversarsi in strada decine di famiglie con bambini che, dopo avere avuto le autorizzazioni per utilizzare il Grandinetti per i saggi di fine anno, si erano viste revocare il permesso. Ad infuocare gli animi la circostanza che il teatro sia stato dato in concessione ad altre associazioni. I manifestanti sottolineano di essere pronti a nuove forme di protesta qualora tra una settimana i battenti del teatro rimangano chiusi.

