Il riconoscimento è riservato ai comuni con meno di 15 mila abitanti con l’obiettivo di valorizzare l’entroterra e il paesaggio. La premiazione avvenuta a Genova

Ci sono anche due borghi della Calabria tra quelli premiati dal Touring Club Italiano nel triennio 2018-2020 con la “Bandiera Arancione”, il riconoscimento per i Comuni dell'entroterra con meno di 15 mila abitanti che si distinguono per un'offerta turistica di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Si tratta di Oriolo e Taverna.



La premiazione nazionale, che ha visto complessivamente 227 borghi protagonisti, è avvenuta stamani a Genova a Palazzo Ducale alle presenza di oltre 150 sindaci provenienti da tutta Italia con la partecipazione del direttore generale del Touring Lamberto Mancini, il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.

I premiati

Oltre alle riconferme 19 le new entry riconosciute 'Bandiera Arancione': Gressoney Saint Jean per la Valle d'Aosta, Agliè, Chiusa di Pesio, Gavi e Ozzano Monferrato per il Piemonte, Almenno San Bartolomeo, Bellano e Pizzighettone per la Lombardia, Maniago e San Vito al Tagliamento per il Friuli Venezia Giulia, Santa Fiora per la Toscana, Frontino e Serra San Quirico per le Marche, Fara San Martino, Lama dei Peligni e Opi per l'Abruzzo, Aliano per la Basilicata.