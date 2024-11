In tutto il mondo domani, 20 ottobre, al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria si celebrerà la nona edizione de “La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party” un’esperienza interessante, che dal 2010 ha portato tanti spettatori appassionati ad osservare la luna nella stessa serata. L’iniziativa è promossa dalla Nasa, la nota agenzia spaziale americana, e nel nostro paese è supportata dalla Società astronomica italiana e dall’Istituto nazionale di astrofisica. L’obiettivo è quello di proporre osservazioni al telescopio dedicate alla luna, di approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale.

Sono migliaia le manifestazioni previste a livello mondiale tra queste anche quella organizzata dal Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria, che aderisce all’iniziativa fin dalla sua prima edizione. Dopo la presentazione dell’iniziativa e i saluti istituzionali, vi sarà la proiezione del video tematico “La Luna: il nostro satellite” preceduto da un intervento di Angela Misiano (responsabile scientifico del Planetario) sul ruolo che la luna ha esercitato ed esercita sulla terra. La serata proseguirà con lo spettacolo sotto la cupola e l’osservazione della luna e del cielo ad occhio nudo e con gli strumenti a cura degli esperti del Planetario.

La luna, essendo poco oltre il primo quarto, regalerà splendidi contrasti di ombre sui crateri e sui mari. Nella convinzione che una corretta diffusione della cultura scientifica costituisce uno dei presupposti per il pieno esercizio dei diritti democratici dei cittadini, parafrasando il poeta Petrarca: “Io aspetto tutto il dì la sera che l’ sol si parta e dia luogo a la Luna”, vi aspettiamo per osservare insieme il nostro satellite a cui la Terra deve moltissimo. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 21.00 presso il planetario.