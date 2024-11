Durante la serata verranno assegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte per il loro impegno a tutela dell’ecosistema. Tra i premiati anche Saverio Caracciolo, videoreporter per LaC Tv

È tutto pronto a Camigliatello Silano per accogliere, tra le bellezze dell’anfiteatro di Piazza Misasi, la prima edizione del Camigliatello Fashion Night, evento a sostegno dell’ambiente promosso dal comune di Spezzano della Sila e da Marino Anzani Ciliberti, presidente dall’associazione di moda e spettacolo Fantasy. La serata-evento ha come obiettivo assegnare un riconoscimento alle più incisive personalità che, negli anni, si sono distinte per il loro impegno a tutela dell’ecosistema.

Conduttrice della serata Stefania Conte, talentuosa artista calabrese. Ad intrattenere musicalmente il pubblico, Ciccio Pisani – cover di Gianni Morandi. Tra i premiati: Eugenio Celestino, presidente della Pro Loco di Camigliatello Silano; Filippo Capellupo, presidente UNPLI; Ilario Treccosti, direttore Parco Nazionale della Sila; Michele Affidato, noto orafo crotonese; Francesca Mirabelli, presidente Associazione Mare Pulito; Carmine Ardolino, Presidente Associazione NapoliCulturalClassic; Saverio Caracciolo, FotoVideoReporter per LaC TV; Deborah Valente, Ceo Valentour, e Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila.

Ad arricchire l’evento con la loro arte: Michele Affidato, orafo di fama internazionale; il fashion designer Claudio Greco, i tessuti della storica bottega Celestino di Longobucco e Giovan Battista Odoardi, noto giovane attore pronto ad interpretare “Il cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi. Il talento e l’arte degli ospiti non poteva non sfociare in inedite performance ispirate al tema della serata. Michele Affidato ha già selezionato alcuni dei suoi migliori gioielli, Claudio Greco è pronto a stupire il pubblico con un mix delle sue migliori creazioni, dagli abiti bianchi al prêt-àporter, mantenendo sempre l’originalità e l’eleganza che lo contraddistinguono. Non mancherà un défilé del laboratorio d’arte tessile Celestino di Longobucco, un omaggio alla cultura che genera la moda. «Arte, moda e musica si uniranno nel nome dell’ambiente per una serata indimenticabile», dichiara Claudio Greco.