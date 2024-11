Sarà presentata domani, venerdì 4 ottobre, alle ore 11, presso la sala Conferenze di Palazzo Alvaro di Reggio Calabria, la doppia stagione artistica dell'Officina dell'Arte, compagnia teatrale diretta dall'attore Peppe Piromalli.

Un cartellone frizzante che, quest'anno mette in luce due location, il teatro "Francesco Cilea" e il cine-teatro "Il Metropolitano" basi di artisti, comici, compagnie teatrali pronti a strappare tante risate al pubblico di Reggio Calabria.

Alla conferenza di presentazione, insieme al direttore artistico Piromalli, prenderanno parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vice sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro, il consigliere Demetrio Marino e alcuni big protagonisti dei due cartelloni teatrali.

La novità dell'edizione 2019-2020, ardentemente voluta dall'Officina dell'Arte, è di «creare il Teatro Off che per la prima volta in città, vuole valorizzare il nostro patrimonio e le realtà nazionali della scena off mettendo a disposizione un luogo di cultura e arte, come il Metropolitano, dove ogni interprete potrà mostrare l'estrema libertà artistica e produttiva ma anche la passione e l'abnegazione di far combaciare la propria vita con i ritmi delle alzate di sipario» - spiega Piromalli.

Ovviamente, anche la stagione al teatro "Francesco Cilea" alza il suo livello con puri cavalli di razza come Maurizio Battista, Flavio Insinna, Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia, Gennaro Calabrese, Federico Perrotta, Gianni Ferreri, Tosca d'Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo e tanti altri artisti del panorama nazionale che hanno subito accettato l'invito dell'Oda. E l'Officina dell'Arte si adatta all'evoluzione dei tempi e per essere sempre più vicina al suo pubblico, ha attivato un servizio di comunicazione con l'applicazione di WhastsApp per ricevere o richiedere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Per attivarlo basta inviare un messaggio al numero di telefono 351.0779403 con scritto Officina On seguito dal nome e cognome, per disattivarlo Officina Off seguito da nome e cognome.

L'Officina dell'Arte invierà messaggi in modalità broadcast nel pieno rispetto della privacy, dove nessuno potrà vedere i contatti altrui. I contatti verranno utilizzati solo per il servizio descritto. Il numero di telefono è valido solo per il servizio descritto. Altre novità sugli artisti e gli spettacoli saranno svelati durante la conferenza stampa di presentazione.