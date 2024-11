Si è conclusa a Lamezia Terme Sambiase la terza stagione della rassegna culturale “Al Vaglio”, promossa da Associazione Ad Turres e Associazione Al Vaglio.

Il cartellone della manifestazione è stato curato da Antonio Pagliuso, direttore artistico della rassegna. La stagione si è articolata in quattro giornate con presentazioni di libri e dialoghi. Ospiti de “Al Vaglio. Di corti e di cantine” sono stati: Rosalba Baldino, giornalista, e autrice del libro “Il sigillo di Francesco” (Falco Editore), Francesco Antonio Fagà, ingegnere e autore del romanzo “Coppole a Maracaibo” (Link Edizioni), Raffaele Gaetano, insegnante e autore di molteplici testi sull’estetica del viaggio, protagonista della conversazione dal titolo “Il sublime nella Calabria del Grand Tour”, Francesca Veltri, insegnante e autrice di “Malapace” (Miraggi), romanzo segnalato all’ultimo Premio Strega, e Margherita Ingoglia, scrittrice siciliana che ha presentato per la prima volta in Calabria il suo “La malagrazia” (A&B Editrice).

Voci nuove e rinomate, fattori di opere dalla tessitura affascinante, rivolte a un pubblico eterogeneo; lavori che toccano temi trasversali e che analizzano il nostro passato e ci interrogano sul nostro presente.

“Al Vaglio. Di corti e di cantine” si è svolta all’interno del cartellone della festa patronale di San Francesco da Paola “Festival senza luoghi comuni” (finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate a esito dell’avviso “Attività culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità – settore Cultura) e de Il maggio dei libri 2023.