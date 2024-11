“Un bacio a mezzanotte”: è questo il nome dell’evento che si terrà a Cosenza il 14 febbraio in piazza Bilotti.

L'idea nasce dall’esigenza di voler creare emozioni che attraggono e coinvolgono tutti i partecipanti e far vivere un'esperienza unica fondata sull'amore.

L’obiettivo è quello di riportare l’Amore nei cuori della gente nel modo più semplice: un bacio e un desiderio, questi piccoli gesti spesso sottovalutati e dimenticati ma anche quello di lanciare il messaggio sociale che l'amore non ha distinzioni di razze e non ha colori: il mondo sta cambiando e noi in nome dell’Amore siamo pronti ad accettare il cambiamento.





I protagonisti dell'evento saranno i partecipanti stessi. Si svolgerà appunto il 14 febbraio in occasione della giornata di San Valentino, dedicata all’Amore e agli innamorati, a partire dalle 22.30 con un concerto dal vivo con il gruppo musicale “Stefano Scrivano Quartet” e culminerà a mezzanotte dove attraverso un led wall verrà proiettato un countdown che coinvolgerà tutti i partecipanti e che consiste nello scambio di un bacio: che sia un bacio dolce, sensuale o passionale poiché ogni bacio è una promessa, e non importa se è d’amore, di amicizia o di circostanza, in ogni caso il bacio racchiude un messaggio. E questo messaggio verrà lanciato nel cielo con un palloncino a forma di cuore (fornito dagli organizzatori) a significare la gioia e l’emozione di liberare finalmente il sogno e il desiderio da realizzare.

Ad organizzare l’evento l’agenzia “Cipiaceoriginal” di Marco Chiappetta, la “Jolly Event e More” di Domenico Pappalettera insieme alla “Midiacom” di Francesco Oliva” con la collaborazione dell’amministrazione comunale e il patrocini della città di Cosenza.