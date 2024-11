Un tesoro culturale di inestimabile valore sono i canti arbëreshë. Queste melodie affascinanti tramandate di generazione in generazione rappresentano un legame vitale con le proprie radici, per le comunità arbëreshe che si sono stabilite in Italia meridionale nei secoli scorsi. Vena di Maida è una comunità che mantiene ancora vivo il ricordo delle proprie origini conservandole con cura. Oltre a essere un tesoro culturale da preservare, i canti arbëreshë hanno un ruolo importante nel promuovere la diversità e l'inclusione. Rappresentano un ponte tra culture diverse, un ricordo tangibile, un’espressione vibrante della ricchezza della diversità culturale italiana. Queste melodie sono spesso intrecciate con poesia, mitologia, e storia, riflettono l'anima e le esperienze delle comunità arbëreshe nel corso dei secoli.

I canti narrano storie di amore e perdita, di lavoro nei campi e di feste comunitarie, offrendo uno sguardo prezioso sulla vita quotidiana e sulle sfide affrontate da queste comunità. Nonostante la ricchezza culturale dei canti arbëreshë, questa tradizione è a rischio di estinzione. Il problema comune anche alla “questione della lingua” è che non bisogna abbandonare tutto ciò alla sola oralità, perché con il passare del tempo tutto andrebbe perduto. I canti venivano tramandati oralmente a causa dell’analfabetismo, inoltre la lingua arbëreshe presenta molteplici declinazioni e si stanno perdendo le basi a causa dello spopolamento dei paesi. A tal proposito un gruppo di giovani a Vena di Maida ha scelto di adoperarsi per salvare questi canti. Dopo aver raccolto delle testimonianze dagli anziani del paese, li hanno registrati e inseriti su un Cd così da poter essere riascoltati e tramandati ai posteri.

Una luce di speranza viene donata da persone come Maria Teresa Torchia. Nonostante il suo percorso di vita e professionale, ha sempre onorato e preservato uno spazio per onorare le sue origini e il suo paese. Ha deciso pertanto di intraprendere gli studi universitari e studiare il linguaggio del suo paese per creare qualcosa di importante.

In arte Tetè, è anche denominata dalla stampa “la cantante arbëreshe” e ha partecipato a importanti trasmissioni televisive su reti nazionali. Si avvale di un lungo percorso nel mondo della musica culminato nella partecipazione alle finali di Area Sanremo e recentemente giudice nel programma Mediaset All Together Now di Canale 5. Ha portato lustro a Vena di Maida rappresentandola e aggiudicandosi il titolo di Regina del costume tradizionale calabrese al” Festival del costume tradizionale calabrese”. Inoltre nel 2014 ha conquistato il titolo di “Miss Calabrisella 2014” indossando proprio il costume tipico arbëreshe.