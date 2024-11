Andrea Monda, al quale Papa Francesco ha appena affidato l’incarico di direttore responsabile dell’Osservatore Romano, è originario di Cosenza. Lo sottolinea Mario Occhiuto nell’esprimere le sue più sentite congratulazioni al giornalista e scrittore. «Mi piace ricordare – si legge in una dichiarazione del sindaco - che l’Amministrazione comunale nel 2016, insieme all’associazione Quartieri tranquilli e alla Fondazione Riccardo Misasi, ospitò nel capoluogo bruzio il professionista in occasione della presentazione del suo libro Bruce Springsteen in classe. Fa sempre piacere constatare – conclude Occhiuto - come i nostri concittadini e figli di concittadini ricoprano ruoli di rilievo nel panorama nazionale testimoniando talento e competenza. Ad Andrea Monda giungano gli auguri di buon lavoro da parte mia e della Giunta».