È successo a Cosenza. Al giovane è stato assegnato un riconoscimento speciale dalla commissione consiliare lavori pubblici del comune

Ha visto il giardino pubblico ubicato in Via delle Medaglie d’Oro, vicino la sua abitazione, in condizioni estremamente degradate e allora, spinto da un sussulto di senso civico, senza indugi e senza esitazioni si è dato da fare per pulirlo. Protagonista dell’insolita vicenda è un giovane di 17 anni, al quarto anno del liceo scientifico Enrico Fermi, Simone Maiolo.

Sopralluogo per verificare le condizioni dell'area

Il suo bel gesto – si legge in una nota di Palazzo dei Bruzi - sarebbe passato inosservato se nei giorni scorsi la Commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta dalla consigliera comunale Anna Rugiero, non avesse disposto un sopralluogo proprio nella villetta di Via delle Medaglie d'Oro per sollecitare la società Bilotti Parking a rimetterla in sesto e a riconsegnarla al comune. Mentre era in corso il sopralluogo, i componenti della commissione si sono accorti della presenza di Simone, intento a ripulire il giardino pubblico da carte, cartacce e pezzi di vetro. Da lì a pensare di premiare il ragazzo cosentino, per il suo spiccato senso civico, il passo è stato breve.

La cerimonia alla presenza dei genitori del ragazzo

L'idea è stata del consigliere comunale Damiano Covelli ed a Simone Maiolo, accompagnato dai genitori, la Commissione lavori pubblici, all'unanimità, ha consegnato lo stemma della città per essersi adoperato, in maniera assolutamente naturale, per il bene comune. Un fatto insolito e proprio per questo meritevole di attenzione. «Un esempio civico – ha detto il consigliere Covelli – che andava sottolineato e posto nella giusta considerazione e che, si spera, possa fare proseliti». E in realtà, i primi effetti del gesto di Simone si stanno già vedendo. «Da quando si è sparsa la voce – è lo stesso Simone Maiolo a confermarlo – gli operatori ecologici, sarà stato un caso, sono più operativi e più presenti di prima nella zona». Il ragazzo poi è stato ricevuto anche dal sindaco Mario Occhiuto che ha avuto nei suoi confronti parole di ammirazione e apprezzamento.