Una grande partecipazione di appassionati ha segnato “Instameet Tropea”, l’evento Instagram che domenica 4 ottobre ha interessato il centro storico della Perla del Tirreno. Il primo Instameet della provincia di Vibo Valentia e della regione Calabria dopo il lockdown, ha visto appassionati di fotografia provenienti da più parti della Calabria, che si sono lasciati stupire dalle bellezze di Tropea e dalla sua storia, incontrandosi con le Community di Instagram Igers Vibo Valentia e Igers Calabria, guidati dal Local Manager Domenico Rizzo e dal Regional Manager Federico Falvo.

Presenti anche le altre Community provinciali della regione e Igers Italia che ha permesso di avere l’occhio di tutta Italia puntato su Tropea e sull’evento stesso che è stato patrocinato dal comune di Tropea nella figura del sindaco Giovanni Macrì, e di Tropea Capitale Italiana della Cultura 2022.

Un’immersione totale nella storia tropeana, un vero e proprio viaggio alla scoperta della “Perla del Tirreno”, raccontato dall’archeologo Dario Godano con l’Associazione Storico-Culturale “Libertas” e fotografato e pubblicato dalle community Igers in tempo reale su Instagram con post e stories. L’evento ha visto la partecipazione di “Pronto Estate” e “La Mia Calabria è Bellissima”.

Il viaggio fotografico è iniziato da Largo Mercato (Tre Fontane), Piazza Ercole, l’affaccio “Raf Vallone”, Via Lauro, Largo Gesuiti e la Chiesa del Gesù, la particolare Via Aragona (Via delle Maschere in pietra sui portoni), Palazzo Braghò, Largo Galluppi e tantissimi sono stati gli scatti dal Belvedere Liceo Scientifico e dal Belvedere del Vescovado che affacciano sul porto, Largo Duomo e la Cattedrale e si è arrivati a destinazione in Piazza Cannone, l’iconico balcone sul mare e su Santa Maria dell’Isola.

Instameet Tropea non è stato solo l’evento di promozione del territorio di una località della provincia vibonese, ma è stato pensato per uscire dai social e incontrarsi, conoscersi e fare amicizia, rispettando tutte le norme anti-covid nazionali e regionali. Questo è stato il primo Instameet di Igers Vibo Valentia, community nata solo ad aprile 2020, che ha voluto da subito farsi sentire e che ha accettato una sfida in un periodo incerto per poter realizzare progetti ed eventi del genere. Una sfida certamente superata.